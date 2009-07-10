تجاوز 12 فروند جنگنده رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه ای اعلام کرد : 12 فروند جنگنده رژیم اسرائیل روز گذشته، با تجاوز به حریم هوایی لبنان، بر فراز مناطق جونیه، ریاق، بعلبک، الهرمل و غرب شکا به پرواز در آمدند.



بر اساس این بیانیه، جنگنده های رژیم صهیونیستی پس از ساعاتی پراز بر فراز مناطق یاد شده از فراز منطقه الناقوره در جنوب به مناطق اشغالی بازگشتند.



پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند. این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد پایان داد.

سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به این اقدامات غیرقانونی خود پایان دهد اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به نقض حاکمیت لبنان ادامه می دهد.



میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان، صلح مطلوب را مستلزم پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمینهای عربی و بازگشت آوارگان فلسطینی دانست و بر ضرورت فشار بر این رژیم برای اجرای قطعنامه ها از جمله 1701 و پایان دادن به تجاوزات مستمر خود به حریم هوایی لبنان و جاسوسی در این کشور تاکید کرد.