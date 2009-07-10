رقابت های کاراته جوانان و امید برگزار شد/ مسئولان فدراسیون در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با قضاوت 40 داور و در حضور علیرضا آهی سرپرست فدراسیون، محمود آرین خو مدیر تیم های ملی، محمد عبدالمحمدی سرمربی جوانان، محسن رشیدنژاد سرمربی امیدها، علیرضا سلیمانی سرمربی بزرگسالان و شهرام هروی مربی بزرگسالان روز گذشته در ارومیه آغاز شد.

این رقابت ها که حکم انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی مراکش را دارد با حضور 34 تیم از 30 استان درسالن 6هزار نفری شهید باکری ارومیه برگزار می شود. در رقابت های کاتا تیمی در حضور 20 تیم، متخب کرج و تهران اول شدند . هرمزگان عنوان دوم را بدست آورد و خراسان جنوبی و مرکزی الف بر سکوی سوم ایستادند.

در رقابت های کاتای انفرادی جوانان در گروه الف(14 و 15 سال) 39 نفر حضور داشتند که فواد قبادی از اصفهان قهرمان شد، ابوالفضل شهرجردی از مرکزی بر سکوی دوم ایستاد و میلاد دلیخون از مرکزی به همراه مقداد ماهری از گلستان سوم شد.

در گروه ب(16 و 17 سال) 40 کاتارو با یکدیگر به رقابت پرداختند که در جریان آن سیروس خالقی از کرمان، مهران قربانعلی از گلستان و مهرزاد بدخشنانی از کهکیلویه و بویراحمد و سعید گودرزوند از گیلان عناوین اول تا سوم مشترک را به خود اختصاص دادند. در مسابقات کاتا 139 نفر حضور داشتند.