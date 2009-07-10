کشف مقادیری مواد منفجره و دستگیری اعضای یک گروه تروریستی در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، نیروهای امنیتی مصر، حدود 700 کیلوگرم مواد منفجره با قدرت انفجاری شدید را کشف کردند.



به گفته منابع امنیتی مصر، این مقدار مواد منفجره که درون کیسه جاسازی شده بود، در جنوب شهر العریش در صحرای سینای مصر کشف شد.



همزمان با اعلام این خبر، وزارت کشور مصر از دستگیری 25 مصری به همراه یک فلسطینی به اتهام گرویدن به ایده تکفیری و سپردن آنها به دادستانی برای بازجویی خبر داد.



یک منبع امنیتی در این باره گفت : اعضای "کانون تروریستی" از طریق شبکه اینترنت با یکدیگر در تماس بودند و با شبکه هایی در خارج از مصر مانند شبکه القاعده و جیش الاسلام فلسطین ارتباط داشتند.



به گفته این منبع، افراد دستگیر شده برای حمله به خطوط انتقال نفت و کشتی های خارجی در کانال سوئز برنامه ریزی می کردند.