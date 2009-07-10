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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

آغاز المپیادها از 11جولای/

المپیادیهای فیزیک به مکزیک رفتند/ تیم المپیاد زیست فردا به ژاپن می رود

المپیادیهای فیزیک به مکزیک رفتند/ تیم المپیاد زیست فردا به ژاپن می رود

پس از اینکه تیم ایران برای شرکت در چهلمین المپیاد جهانی فیزیک ساعت 3 بامداد امروز جمعه 19 تیر به مکزیک عزیمت کرد تیم دانش آموزی کشورمان در بیستمین المپیاد جهانی زیست شناسی نیز بامداد فردا به ژاپن می رود.

بهزاد صولتیان - مدیر روابط عمومی باشگاه دانش پژوهان جوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهلمین المپیاد جهانی فیزیک در روزهای 11 تا 22 جولای در شهر مریدا در کشور مکزیک برگزار می شود .

وی اضافه کرد: از ایران نیز تیم دانش پژوهان جوان متشکل از امیرحسین تاجدینی، رضا جوادی نژاد، کسری حجازی، آروین شهبازی مقدم، محمدرضا محمدی در این دوره از مسابقات علمی شرکت می کنند.

صولتیان یادآور شد: این تیم ساعت 3 بامداد روز جمعه 19 تیرماه عازم مکزیک شده است.

مدیر روابط عمومی باشگاه دانش پژوهان جوان در ادامه به مهر گفت: بیستمین المپیاد جهانی زیست شناسی در روزهای 12 تا 19 جولای در شهر تسوکوبا در کشور ژاپن برگزار می شود و این تیم نیز بامداد فردا 20 تیرماه به مقصد ژاپن حرکت می کند.

وی خاطرنشان کرد: از ایران نیز تیم دانش پژوهان جوان متشکل از آراد ایرانمهر آریا حاج میرزائیان فاطمه کاشانی فاطمه مقدس در این دوره از مسابقات علمی شرکت می کنند.

کد مطلب 909356

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