آغاز پروژه آموزش کارآفرینی به اساتید/ تدریس کارآفرینی از مهر88 در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاالله تابع جماعت رئیس این مرکز با بیان این خبر افزود: این کار در راستای توسعه کارآفرینی و زمینه سازی برای ورود فارغ التحصیلان به بازار کار دانش محور و شناسایی فرصتهای جدید کسب و کار انجام می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه توسط کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و جهاددانشگاهی در سطح کلیه واحدهای دانشگاه آزاد برگزار می شود.

رئیس مرکز آموزش کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: دو هزار نفر از اعضای هیئت علمی و مدرسان تمام وقت دانشگاه آزاد از بیش از 250 واحد دانشگاهی آموزش می بینند که با آموزش این اساتید بیش از 300 هزار دانشجوی دانشگاه آزاد می توانند کارآفرینی را به صورت تخصصی در رشته خود بیاموزند.

تابع جماعت هدف نهایی از این پروژه را آموزش کارآفرینی به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد برشمرد و گفت: درس اختیاری کارآفرینی به صورت سه واحد نظری و عملی از مهرماه سال تحصیلی 88 - 89 برای دانشجویان دانشگاه آزاد اجرا می شود.