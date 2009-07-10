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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

"کارنامه اسلام " دکتر زرین‌کوب در ترکیه منتشر شد

کتاب "کارنامه اسلام" تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب با عنوان "معجزه تمدن اسلام" با ترجمه ابوذر دیش کایا در استانبول منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده دراین کتاب خواسته است با همان چشمی به فرهنگ گذشته اسلام بنگرد که خود مسلمین گذشته بدان می‌نگریسته‌اند؛ شیوه بیانی عاری از هیجان و خالی از همدردی که محققان اروپایی در این مسایل دارند.

فهرست کتاب عبارتند از: سیری اجمالی از آغاز تاکنون، تسامح، مادر تمدن انسانی اسلام‌، مقام رفیع دانش در اسلام ، فرهنگ و تمدن انسانی و جهانی اسلام، تمدن اسلامی، منشای یک فرهنگ عظیم انسانی، معجزه فرهنگ اسلامی، کتابها و کتابخانه ها، مدارس و دانشگاهها، نهضت علمی مسلمانان، نهضت علمی مسلمانان، علم طب و بیمارستانها، داروسازی و علوم طبیعی، نجوم و ریاضیات فیزیک و شیمی و فنون صناعت، جغرافیا و جهانگردی، تاریخ‌نویسی، ملل و نحل ،عقاید و مذاهب، فلسفه و کلام و حکمت، روش تربیتی اسلامی، اوضاع سیاسی و اجتماعی و اداری، هنرهای زیبا، عرفان اسلامی، ادب اسلامی، اسلام: فرهنگ جامع، اسلام و فرهنگ غرب.

کد مطلب 909374

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