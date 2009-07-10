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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

طی چند روز گذشته؛

تأخیر هواپیمایی سعودی عمره گزاران ایرانی را سردرگم کرد

تأخیر هواپیمایی سعودی عمره گزاران ایرانی را سردرگم کرد

تاخیر پی در پی پروازهای سعودی طی چند روز گذشته باعث سردرگمی عمره گزاران ایرانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از واحد اطلاع رسانی عملیات عمره، ستاد اجرایی جده اعلام داشته که پروازهای شرکت هواپیمایی سعودی برای مسیر بازگشت ایستگاه های کرمان، تهران، ساری، بندر عباس و یزد در روزهای 16 و 17 تیرماه، به دلیل فقدان هواپیما، با تأخیرهای طولانی انجام پذیرفته است.

وضعیت پیش آمده با این گستردگی، تاکنون در نوع خود، بی سابقه بوده است و این مسئله باعث شد تا این پروازها از 4 تا 22 ساعت با تاخیر مواجه شود..

بر اساس این گزارش پروازهای جده - کرمان، 22 ساعت؛ جده - تهران، 5/13 ساعت؛ جده - ساری، 9 ساعت و 20 دقیقه؛ جده - بندرعباس، 5/5 ساعت و جده - یزد، 4 ساعت تأخیر داشته است.

زائران این پروازها در طول فواصل زمانی یاد شده، در هتلهای جده اسکان یافتند و تنها، مسافران پرواز تهران، برای اسکان به مکه مکرمه عودت داده شدند.

علل و اسباب بروز این مشکل، به وسیله ستاد عملیات عمره، دردست رسیدگی و پی گیری است.

کد مطلب 909400

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