حمایت شورای امنیت از دولت سومالی/ درخواست تشکیل دولت اتحاد ملی در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، در بیانیه شورای امنیت آمده است که این شورا از دولت انتقالی سومالی حمایت خواهد کرد و حملات جنبش جوانان مجاهد علیه نیروهای دولتی را محکوم کرد.

این شورا حملاتی را که به دولت انتقالی سومالی می شود، تلاشی برای براندازی دولت قانونی دانست.

"لین باسکو" مسئول سیاسی سازمان ملل در شورای امنیت از وضعیت بحرانی سومالی خبر داد و اعلام کرد که شورای امنیت انتخاب سختی را در پیش رو دارد یا باید به مردم سومالی کمک کند و یا به گروههای مخالف اجازه دهد تا دولت انتقالی را نابود کند.

همچنین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل طی بیانیه ای اعلام کرد: "از آغاز مناقشه در 7 می بین گروههای شورشی و نیروهای دولتی 159 هزار نفر آواره شدند".

نبردهای اخیر بین نیروهای هوادار دولت سومالی از یک سو و جنبش جوانان مجاهد و حزب اسلامی از سوی دیگر چهره پایتخت سومالی را کاملا تغییر داده است.

همچنین احزاب مخالف دولت سودان روز گذشته خواستار تشکیل یک دولت اتحاد ملی موقت تا زمان انتخابات در آوریل 2010 شدند.

