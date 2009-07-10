توافق مقامهای اروپا بر انتخاب مجدد باروسو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رهبران کشورهای اروپایی رسما "خوزه مانوئل باروسو" را بعنوان نامزد اصلی برای انتخابات ریاست کمیسیون اروپا معرفی کردند. بنا بر توافق مقامهای کشورهای اروپایی باروسو برای یک دوره پنج ساله دیگر در سمت خود ابقا خواهد شد.

در بیانیه ای که به امضای مقامهای اروپایی رسیده، آمده است: مقامهای کشورهای اروپایی متشکل از سران دولتها و نمایندگان آنها تصمیم گرفتند "خوزه مانوئل دورائو باروسو" را بعنوان نامزد اصلی خود جهت به عهده گیری مجدد ریاست کمیسیون اروپا که دوره آن از ابتدای نوامبر 2009 تا 31 اکتبر 2014 خواهد بود، برگزینند.

در حالی که کشورهای اروپایی پیش از این نیز از نامزدی مجدد باروسو برای ریاست کمیسیون اروپا در ماه ژوئن حمایت کرده بودند، اما اقدام روز گذشته آنها در اعلام رسمی موضعشان علامت مشخصی به نمایندگان پارلمان اروپا بود.

این در حالی است که انتخاب مجدد باروسو مخالفانی در میان نمایندگان تازه انتخاب شده پارلمان اروپا دارد که از این میان بیش از همه سوسیالیستها و نمایندگان احزاب سبز را می توان نام برد.

در پی موافقت مقامهای اروپایی با انتخاب مجدد باروسو "فردریک راینفلت" رئیس سوئدی اتحادیه اروپا نیز ضمن استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کرد در دوره جدید این اتحادیه بتواند بر مشکلات اساسی خود از جمله بحران اقتصادی و تغییرات آب و هوایی فائق آید.

گفتنی است در انتخابات تعیین رئیس کمیسیون اروپا که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، باروسو بدون داشتن رقیب جدی بیشترین شانس را برای پیروزی دارد. این سیاستمدار 53 ساله از نوامبر سال 2004 میلادی تا کنون در این سمت بوده است.