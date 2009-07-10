کتاب "دین در جهان امروز" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بخشی از مجموعه 10 جلدی از آثار امام موسی صدر است که برای نخستین بار در ایران منتشر شده است. در پیشگفتار این کتاب آمده است اگر دین را منظومه‌ای از اصول، اخلاق، شرایع، احکام و مناسک بدانیم و جوهر و اصل آن را ثابت تلقی کنیم که از ازل تا ابد ثابت است باید در ماهیت دین، ویژگی تحول پذیری نسبت به نیازها و مقتضیات زمان و مکان را بپذیریم.

از این رو اسلام همواره توانسته است و می‌تواند در هر عصر و مکانی پاسخگوی نیازها و و سوالها و ابهام ها و سرگشتگی‌های بشر باشد. امام موسی صدر را در یک کلام می‌توان اندیشمند آینده‌نگری دانست که دغدغه سرگشتگی و گم گشتگی بشر امروز را دارد و ظرفیت و توانایی اسلام را برای نجات انسان از این آشفتگی و هراس یا ناامنی درونی و گم گشتگی موهبتی الهی می‌داند.

این کتاب ترجمه سخنرانی امام موسی صدر درباره دین در دانشگده حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه یسوعی بیروت است که یازدهم اسفند ماه 1346 در روزنامه الحیات منتشر شده بود.

در این مراسم روسای دانشکده های مختلف این دانشگاه و عده ای زیادی از کشیشهای مسیحی حضور داشتند.

بخش آخر این کتاب به تاریخ نگاری زندگی امام موسی صدر از تولد تا حضور و از ربودن و غیاب اختصاص دارد.

امام موسی صدر 14 خرداد سال 1307 هجری شمسی در محله چهار مردان شهر قم به دنیا آمد. پس از اتمام سیکل اول و بخش مقدمات علوم حوزوی در خرداد سال 1322 رسما به حوزه علمیه قم پیوست و قریب 13 سال از مدرسین حوزه‌های علمیه قم و نجف کسب فیض کرد و شاگردان برجسته‌‌ای را تربیت کرد.