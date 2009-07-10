فرهنگ مالیات در جامعه هنوز نهادینه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امام جمعه گرگان ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: برخی نگرشها از مالیات به عنوان اهرم فشار و تهدید علیه بخشهای مختلف تعبیر می شود که نادرست بوده و باید این نگرش تغییر کند.

وی اظهار داشت: در تمامی دنیا هزینه های دولت از طریق مالیات تامین می شود و مردم با پرداخت عوارض در تامین هزینه های دولت نقش دارند.

وی خاطرنشان کرد: این درحالیست که در کشور ما این امر جانیفتاده و از سرمایه ها برای تامین هزینه های دولت استفاده می شود.

آیت الله نورمفیدی تاکید کرد: سرمایه باید تبدیل به سرمایه شود و نباید برای هزینه ها صرف شود زیرا این سرمایه ها نظیر نفت متعلق به نسلهای مختلف است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: متولیان امور مالیاتی نیز باید عدل و انصاف را رعایت کنند و به گونه ای برنامه ریزی کنند تا همه اقشار به ویژه اقشار پر درآمد را مدنظر قرار دهند و به نسبت دارایی از آنها مالیات اخذ کنند.

وی به اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و یادآور شد: اسراف از گناهان کبیره بوده و در اسلام تاکید فراوانی نسبت به مصرف درست منابع شده است.

به گفته آیت الله نورمفیدی، زندگی ما ایرانیان پرمصرف بوده و مصرف منابع نظیر انرژی آب و برق در کشور دو و سه برابر استاندارد جهانی است.

امام جمعه گرگان بیان داشت: سالانه به دلیل مصرف بی رویه حدود سه میلیون تن گندم در کشور هدر می رود درحالیکه با استفاده درست می توان از هدر رفت این سرمایه و نعمت جلوگیری کرد.