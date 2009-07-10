حال رهبر کره شمالی وخیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، کیم جانگ ایل روز چهارشنبه 17 تیر در صحنه تلویزیون حاضر شد؛ وی به منظور شرکت در مراسم پانزدهمین سالگرد درگذشت پدر خود "کیم ایل سانگ" و بنیانگذار کره شمالی، در میان مردم حاضر شده بود اما تصاویری که از وی به نمایش درآمد بیانگر وضعیت جسمانی بسیار وخیم او بود.

رهبر کره شمالی در این تصاویر بسیار نحیف و با موهایی به شدت کم پشت شده ظاهر شد و علاوه بر آن در هنگام راه رفتن نیز می لنگید.

به نوشته دیلی تلگراف، این تصاویر به خوبی نشانگر سکته او در آگوست 2008 و به درزا کشیدن عمل مداوای وی به دلیل ابتلا به دیابت و بیماری قلبی بود.

بر اساس این گزارش، منابع کره شمالی به نقل از پزشکان معالج کیم جانگ ایل ادعا کرده اند که رهبر کره شمالی تا پیش از آغاز سال جاری میلادی از دنیا می رود.

بر همین اساس، مهمترین بیماری رهبر کره شمالی در حال حاضر دیابت است.

علاوه بر مقامات پیونگ یانگ، مقاماتی در آمریکا نیز اعلام کرده اند که کیم جانگ ایل نهایتا تا یک سال دیگر زنده است.

در همین رابطه روزنامه واشنگتن تایمز نیز می نویسد : رهبرکره شمالی دیگر توانایی اتخاذ تصمیم در امور سیاسی را ندارد و از همین رو تصمیمات کشوری توسط عده ای از مقامات ارشد این کشور اتخاذ می شود.

به نوشته این دو روزنامه، نکته عجیب در این باره آنکه به رغم بیماری شدید کیم جانگ ایل، هیچ تنشی در این کشور در مورد جانشینی وی دیده نمی شود.

در همین رابطه پس از آزمایش هسته ای کره شمالی در تاریخ 25 ماه می، دولت کره شمالی در پیامی محرمانه از انتخاب "کیم جانگ اول" پسر کوچک کیم جانگ ایل به عنوان جانشین وی خبر داد.

جانگ اول 26 ساله بوده و در سوئیس تحصیل کرده و به زبانهای آلمانی، فرانسوی و انگلیسی مسلط است.

هر چند در گذشته شایعاتی در این مورد منتشر شده بود اما گویا این بار خبر انتخاب کیم جان اول به عنوان رهبر آتی کره شمالی صحت دارد.