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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

امام جمعه ایلام:

نماز جمعه پایگاهی برای مسائل دینی و سیاسی است

نماز جمعه پایگاهی برای مسائل دینی و سیاسی است

ایلام - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمد نقی لطفی گفت: نماز جمعه پایگاهی برای مسائل دینی و سیاسی کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار  مهر در ایلام، امام جمعه ایلام در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: نماز جمعه پایگاهی برای بیان مسائل دینی و سیاسی روز است که باعث آگاهی مردم از جدیدترین مسائل دینی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می شود و صمیمیت میان مردم را افزایش می دهد.

وی بیان داشت: برگزاری این مراسم که سالهاست به خواست مردم و به همت مسئولان برگزار می شود تاثیر بسزایی در تقویت بنیه مذهبی مسلمانان دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه در نمازهای جمعه حرفها و در دلهای مردم نیز گفته می شود، خاطرنشان کرد: این جایگاه معنوی در بین مسلمانان محبوبیت فراوانی دارد.

امام جمعه ایلام یادآور شد: از مهمترین اهداف نماز جمعه وحدت بین مسلمانان است که نباید اجازه داد در هیچ شرایطی این وحدت از میان برود.
کد مطلب 909425

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