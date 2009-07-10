نماز جمعه پایگاهی برای مسائل دینی و سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: نماز جمعه پایگاهی برای بیان مسائل دینی و سیاسی روز است که باعث آگاهی مردم از جدیدترین مسائل دینی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می شود و صمیمیت میان مردم را افزایش می دهد.

وی بیان داشت: برگزاری این مراسم که سالهاست به خواست مردم و به همت مسئولان برگزار می شود تاثیر بسزایی در تقویت بنیه مذهبی مسلمانان دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه در نمازهای جمعه حرفها و در دلهای مردم نیز گفته می شود، خاطرنشان کرد: این جایگاه معنوی در بین مسلمانان محبوبیت فراوانی دارد.