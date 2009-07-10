تردید کنگره آمریکا درباره همکاری هسته ای واشنگتن-امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، نمایندگان کنگره آمریکا در جلسه استماع تصویب توافقنامه همکاری هسته ای این کشور با امارات، نگرانی خود را از این قضیه اعلام داشتند.

بر اساس این گزارش، روابط نزدیک تجاری امارات متحده عربی با ایران و احتمال انتقال فناوری هسته ای از این کشور به همسایه شمالی آن از نگرانی های ادعا شده به وسیله اعضای مجلس نمایندگان آمریکاست.

این نگرانی در جریان بررسی توافقنامه هسته ای ایالات متحده و امارات متحده عربی در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از سوی نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه عنوان شد.

در همین رابطه "هاوارد برمن" رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در این جلسه ادعا کرد: "ایران سال هاست از بنادر امارات متحده عربی برای انتقال تجهیزات به کارگرفته شده در برنامه اتمی خود استفاده می کند".

برمن که عضو حزب دموکرات است، همچنین نسبت به همکاری امارات با آمریکا در گذشته برای پیشگیری از دسترسی ایران به توانایی هسته ای ابراز تردید کرد.

"ایلیانا راس لهتینن" نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان نیز در این جلسه گفت: " به نظر می رسد همکاری هسته ای با امارات در این لحظه خطی است که بعضی از ما برای عبور از آن آمادگی نداریم."

اما "الن تاوشر"، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در زمینه کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی که در جلسه مجلس نمایندگان حضور داشت، به نمایندگان گفت که دولت امارات متحده عربی متعهد شده در ازای دریافت فناوری اتمی، به فراوری و غنی سازی هسته ای اقدام نکند.

دولت باراک اوباما در ماه می توافقنامه هسته ای آمریکا با امارات عربی متحده را تقدیم کنگره کرد.

این توافقنامه که به موافقت نامه 123 مشهور است، در زمان ریاست جمهوری جرج بوش امضا شده و به شرکت های آمریکایی اجازه می دهد با امارات همکاری هسته ای صلح آمیز داشته باشند.

به گفته الن تاوشر، موافقتنامه 123 امارات را متعهد می کند سوخت هسته ای نیروگاه های خود را از خارج وارد کند و در زمینه تولید آن فعالیت نداشته باشد. او تاکید کرد در صورت عدم رعایت مفاد این موافقتنامه از سوی امارات، آمریکا آن را لغو خواهد کرد.

امارات متحده عربی از صادرکنندگان بزرگ نفت است ولی قصد دارد تا سال 2017 به توانایی تولید 40 هزارمگاوات برق هسته ای دست پیدا کند.

این توافقنامه در حالی برای تصویب به کنگره آمریکا فرستاده شده که گزارش ها نشان می دهد دولت اوباما دستیابی امارات متحده عربی را به فناوری هسته ای در جهت منافع ملی آمریکا ارزیابی کرده است.

تصویب توافقنامه هسته ای آمریکا و امارات متحده عربی به توافق مجلس نمایندگان و سنا نیاز دارد.

شرکت های "جنرال الکتریک" و "وستینگهاوس الکتریک" که دو تولید کننده عمده نیروگاه های اتمی در آمریکا هستند امیدوارند با تصویب این توافقنامه بتوانند سهمی از بازار 40 میلیارد دلاری اتمی امارات را به دست آورند.