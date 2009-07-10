مسلمانان آلمان از تبعیض رنج می برند/ الشربینی قربانی نژاد پرستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، در پی شهادت "مروه شربینی" بدست یک نژادپرست در شهر درسدن آلمان، شورای هماهنگی مسلمانان این کشور با محکوم کردن چنین اقدامی، خواستار پایان اقدامات مشابه و تبعیضها علیه مسلمانان شد.

سخنگوی این شورا در واکنش به اقدام این فرد نژادپرست، آلمان را کشوری خواند که در آن مسلمانان مورد ظلم قرار گرفته و به دلایل واهی مورد تعقیب و آزار قرار می گیرند. وی گفت شهادت این زن مسلمان مصری، نخستین قربانی جانی تبعیضات نژادی علیه مسلمانان در آلمان بود.

"ایوب ای. کهلر" در ادامه افزود: آلمان کشوری است که دشمنی با اسلام در آن نمود بارز دارد، در این کشور مسلمانان بدلیل داشتن تعلقات مذهبی مورد تبعیض و آزار واقع می شوند. او وجود چنین طرز فکری را عامل اصلی قتل زن محجبه مصری در یک دادگاه در درسدن دانسته است.

این در حالی است که شهادت "مروه الشربینی" در دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت وی از جوان نژادپرست، سبب حیرت جهان اسلام شده است. در این دادگاه مروه پس از بیان اظهارات خود در مورد فرد متهم، از سوی این مرد 28 ساله مورد حمله قرار گرفته و در حضور مقامات دادگاه و ماموران پلیس 18 ضربه چاقو بر بدنش وارد می آید. این حمله موجب شهادت وی و طفلی که در شکم داشته می شود.

نکته دیگر این حادثه حضور کودک سه ساله این زن مصری و همسر او در میان حضار دادگاه است که شاهد حمله ددمنشانه این فرد نژادپرست به وی بوده اند. اقدامی که با هیچ حس بشری نمی توان زشتی آن را درک کرد. طبق اذعان کارشناسان یک کودک سه ساله هرگز نمی تواند صحنه دلخراش به خون غلتیدن مادر در مقابل چشمانش را فراموش کند و این صحنه به کابوس دائمی روزهای آتی زندگی وی تبدیل می شود از این رو این اقدام بجز از بین بردن جان دو انسان موجب تخریب زندگی یک انسان دیگر نیز شده است.

بنا بر این گزارش فرد قاتل بدلیل ایراد اتهاماتی نظیر" تروریست"، "بنیادگرا" و ناسزاهایی مثل "بدکاره" در این دادگاه حاضر شده بود تا به اتهاماتش رسیدگی شود در دفاع از اقدام خود گفته بود: اینگونه افراد قابل توهین نیز نیستند چرا که آنها در اصل انسان نیستند. وی دقایقی پس از این اظهارات به شاکی خود حمله ور شده و با ضربات مهلک چاقو وی را به شهادت رساند.

اگر چه وقوع چنین حادثه تامل برانگیزی در آلمان سوالات بیشماری را به ذهن متبادر می کند، اما اگر بدانیم اقدامات مشابه آن همه روزه در معابر شهرهای بزرگ آلمان و در مقابل دیدگاه پلیس بوقوع می پیوندد.

گفتنی است جسد این بانوی مسلمان پس از شهادت به مصر منتقل شده و در خاکسپاری او مقام هایی از دولت مصر و اعضای پارلمان این کشور حضور یافتند. در پی این حادثه خشم و انزجار از این اقدام نژاد پرستانه در مصر افزایش یافت بطوری که کنسولگری آلمان در این کشور تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته است.