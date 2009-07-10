فلپس رکورد 100 متر پروانه را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این شناگر 24 ساله آمریکایی موفق شده رکورد 50 ثانیه 40 صدم ثانیه هموطنش ایان کراکر را به میزان 18 صدم ثانیه (22/50) بهبود بخشد.

بر پایه این گزارش، این رکوردشکنی روز گذشته در ایندیاناپولیس آمریکا صورت گرفت. فلپس با این رکوردشکنی، جواز حضور در رقابت های جهانی ایتالیا که اواخر ماه میلادی برگزار می شود را هم کسب کرد.

فلپس پس از این موفقیت گفت: واقعا قصد داشتم زیر 50 ثانیه شنا کنم. ایان کراکر بعد از رقابت های مرحله مقدماتی برایم آرزوی موفقیت کرد. این موضوع از جانب کسی که هم رقیبم محسوب می شود و هم دوستم، ارزش بسیاری برایم داشت.

فلپس یتازگی از بند محرومیت سه ماهه به دلیل استفاده از مواد مخدر رهایی پیدا کرده است. او تا پیش از این موفقیت، پنج رکورد جهانی به ترتیب زیر را در اختیار داشت:

200 متر آزاد، 200 متر پروانه، 200 متر و 400 متر مختلط انفرادی