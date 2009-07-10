پیراهن تیم ملی برزیل به اوباما اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لوییز ایناسیو لولا داسیلوا، روز گذشته در نشست جی 8 در ایتالیا، پیراهن امضا شده تیم ملی برزیل را تقدیم باراک اوباما کرد.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، در این مراسم، رئیس جمهور برزیل در خصوص دیدار تیم های برزیل و آمریکا در بازی پایانی رقابت های جام کنفدراسیون ها که با حساب 3 بر 2 به سود برزیل به پایان رسید هم صحبت کرد.

اوباما پس از اینکه پیراهن امضا شده توسط بازیکنان برزیل را از دست داسیلوا گرفت، گفت: هی اینجا رو نگاه کن. من این هدیه رو دوست دارم. فوق العاده است.

در این نشست اوباما همچنین به داسیلوا گفت آمریکا دیگر هرگز بازی دو بر صفر برده را به برزیل نخواهد باخت.