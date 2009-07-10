10 هزار واحد تجاری گلستان ممیزی مصرف برق شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کرم رضایی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: ممیزی کل ادارت استان از نظر مصرف برق و تغییر ساعات اداری از دیگر اقدامات این شرکت در سال جاری است.

وی اظهار داشت: در راستای توزیع لامپ کم مصرف تاکنون یک میلیون و 200 هزار شعله لامپ کم مصرف در استان توزیع شده است و تمامی دانش آموزان دوره راهنمایی نیز آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود 40 نفر از مشترکان کم مصرف در استان شناسایی و به آنها هدایایی اهدا شد و امسال نیز به 60 مشترک کم مصرف هدیه داده می شود.

به گفته رضایی، تغییر ساعات اداری در سال گذشته روزانه 18 مگاوات مصرف برق را در ساعات پیک برق در استان کاهش داد و موجب شد پنج مگاوات از سهمیه خاموشی برق استان از ساعت 12 تا 16 عصر کاسته شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: هر کیلووات انرژی برق که به مشترکان فروخته می شود بسیار ارزانتر و پائین تر از قیمتی است که خریداری می شود.

وی یادآور شد: آموزش خانه به خانه مشترکان روستایی، توزیع لامپ کم مصرف از طریق پست در شهرها از جمله برنامه های سال جاری این شرکت است.

وی تعداد مشترکان شرکت را 440 هزار مشترک اعلام کرد و ادامه داد: اگر هر مشترک یک مگاوات صرفه جویی در مصرف برق داشته باشد بسیاری از مشکلات در این زمینه رفع می شود.