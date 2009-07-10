مجلس قانون انتخابات را اصلاح کند/ هر 4 کاندیدا مورد احترام بوده وهستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی خطیب جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه این هفته، با بیان اینکه دشمن مترصد است تا از ملت ایران عیبی پیدا کند و بگوید که جمهوری اسلامی و مردم ایران چنین وچنان هستند اظهار داشت: ما هم اگر به دنبال عیب جویی باشیم در نهایت این موضوع منجر به سقوط اخلاقی و متلاشی شدن جامعه می شود.

وی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران افزود: حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری یکی از برکات بسیار مهم انقلاب اسلامی ایران است اما متاسفانه بعد ازانتخابات حوادث تلخی رخ داد که باعث شادی دشمنان شد.

آیت الله امامی کاشانی با اشاره به نکاتی درباره حضور مردم در انتخابات تصریح کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات باز هم شدنی است ، اما باید از این انتخابات درس گرفت که چطور می شود حضور مردم در پای صندوقهای رای بیشتر شود. چه عواملی حضور و سرور مردم را باعث می شود که باید به آن توجه داشت.

خطیب جمعه تهران با تاکید بر اینکه تنوع کاندیداها یکی ازعوامل بسیارمهمی است که باعث حضور هر چه بیشتر مردم در پای صندوق های رای می شود یادآور شد: همانطور که دیدید ملت آمدند و به 4 کاندیدایی که مورد احترام همه بوده و هستند رای دادند.

وی تذکرات، توجه دادن و سوق دادن را از دیگر عواملی دانست که باعث حضور هر چه بیشتر مردم در پای صندوق های رای می شود و گفت: همانطور که ملاحظه کردید رهبری معظم انقلاب در ایام انتخابات در مقاطع مختلف همواره بر اهمیت حضور مردم در این عرصه تاکید می نمودند و درباره آن تذکر می دادند. در جامعه ما نیز همه مردم با هوش و بیدارند و می دانند که چشم دنیا به این کشور است و هر چه بیشتر در انتخابات حضور پیدا کنند چشم دشمن کور می شود. این عوامل همه دست به دست هم می دهد و حضور مردم را باعث می شود.

آیت الله امامی کاشانی با طرح این سئوال که چرا باید بعد از انتخابات حوادث تلخی باید پیش بیاید که دشمن از آن استفاده کند، تاکید کرد که در حوادث بعد از انتخابات دشمن فضا را مهیا دید و کار خود را با بسیج منافقان انجام داد و هدفش به جان هم انداختن ملت بود. بنابراین ما باید دشمن را به خوبی بشناسیم و ضرورت وجود رهبری که نقش بسزایی در این بین ایفا می کند را درک کنیم.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه های اولین نماز جمعه بعد از انتخابات و سخنان ایشان در روز ولادت حضرت علی (ع) خاطر نشان کرد: ذکر این موارد ضرورت وجود رهبری را در اسلام نشان می دهد. رهبر معظم انقلاب در سخنان خود 40 میلیون رای دهنده را دشمن ندانستند و حتی ابراز کردند که اگر جوانی از دانشگاه آمده و اشتباهی را مرتکب شده دشمن نیست و جزء ملت ایران است.

خطیب جمعه تهران بر لزوم هوشیاری جامعه نسبت به سوء استفاده دشمن تاکید کرد و ادامه داد: اگر شخصی طرح و سخنی داشته باشد و آن را وارد به قانون می داند باید بگوید که قانون اصلاح شود. بنده از همین جا به قوه مقننه می گویم از این انتخابات تجربه بیندوزند و اگر جایی قانون گیر دارد آن را اصلاح کنند چون انشاء الله در آینده حضور مردم در انتخابات گسترده تر خواهد بود.

امامی کاشانی گفت: در برخی نکات درباره دنبال کردن نتیجه انتخابات نکته های قانونی و اخلاقی وجود دارد که می توان آن را حل کرد به عنوان مثال اگر قرار به انجام مناظره بین کاندیداهاست و تبلیغاتی قرار است صورت بگیرد بهتر است که چارچوب آن مشخص باشد تا همچون مسائل اخیر علیه افراد صحبت نشود.

وی با تاکید بر اینکه اگر دولت و مجلس در صدد اصلاح قانون انتخابات هستند باید چگونگی تبیلغات، مناظره و دیگر مسائل مرتبط با امر انتخابات را مشخص کنند، تصریح کرد:مجلس و دولت باید به آنچه که آرامش کشور را حفظ می کند توجه کنند و از آن غفلت نکنند مردم هم باید به این مقوله توجه داشته باشند. امام می فرمود به ولایت فقیه توجه کنید و پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور گزندی نرسد این نصیحت امام واقعا مسئله مهمی است چون کشور باید "ید واحده ای" باشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: خطاب به کسانی که می نویسند، حرف می زنند و مصاحبه می کنند می گویم شما را به خدا به حرف های رهبر معظم انقلاب گوش دهید. چرا افراد به خود اجازه می دهند به هر شکلی که ممکن است بنویسند، مصاحبه کنند و صحبت کنند.

آیت الله امامی کاشانی در پایان به شهادت دختر مسلمان محجبه مصری "مروه الشربینی" در دادگاهی در کشور آلمان توسط یک نژاد پرست اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان می دهد که آنها از مسلمانان احساس خطر می کنند و برای ما این هشدار را به همراه دارد که به اسلام اهمیت دهیم و بدانیم که کفر دشمن ماست.