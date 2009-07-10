عملیات تعویض 3 کیلومتر از خط لوله نفت سرکان - ماله کوه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی، علیرضا ضیغمی در بازدید 48 ساعته از منطقه عملیاتی سرکان- ماله کوه با اشاره در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای پاکسازی کامل منطقه جلگه خلج از آلودگی های نفتی، اظهار داشت: 3 کیلومتر از خط لوله 10 اینچ موجود از 2 محل رودخانه تعویض خواهد شد تا از هر گونه نشتی احتمالی در اطراف رودخانه نیز جلوگیری شود.

وی افزود: به موازات این کار، پروژه احداث خط لوله 8 اینچ به طول50 کیلومتربا اعتبار 120 میلیارد ریال که از 2 سال پیش تعریف شده، که در فاز اول قرار بود موازی با خط لوله قدیمی به تلمبه خانه افرینه ساخته شود.

به گفته ضیغمی ، ساخت این خط لوله در مرحله بعد با تغییر محل تلمبه خانه به برداسبی توسط شرکت ملی پخش و پالایش، هم اکنون 55 درصد پیشرفت دارد که تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه از تشکیل 2 کمیته کارشناسی جهت رسیدگی به مسائل جانبی منطقه و تسریع در اجرای پروژه های ایمن سازی خطوط لوله خبر داد و افزود: برای رسیدگی به مسائل جانبی منطقه، کمیته ای متشکل از نمایندگان فرمانداری، محیط زیست، اداره حقوقی شرکت ملی نفت تشکیل شده، همچنین کمیته کارشناسی زمین شناسی، مهندسی نفت، بازرسی فنی و HSE برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های موجود در رابطه با ایمن سازی خطوط لوله فعالیت خود را آغاز کرده اند.

به گزارش مهر، در حال حاضر 2 پیمانکار تعویض خط لوله 10 اینچ تحت نظارت مدیرمهندسی ساختمان این شرکت در 2 محل، عملیات تعویض خط لوله را عهده داراست و پیش بینی می شود ظرف 2 هفته آینده عملیات اجرایی آن به اتمام برسد.

هم اکنون نشت نفت از رودخانه کشکان کاملا برطرف شده و لکه های چربی حاصل از نشت نفت موجود در حاشیه صخره های رودخانه بسیار ناچیز است که عملیات پاکسازی نهایی در حال اتمام می باشد.

خط لوله 10 اینچ نفت از سرکان ماله کوه به تلمبه خانه افرینه، 11 تیرماه بر اثر جداشدن محل جوش فلنج در 15کیلومتری پلدختر دچار پاره گی به قطر 5/2 سانتی متر شد که در ساعت 11 همان روز نشت کاملا مهار شد.