به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، عبیر فرعون رئیس مجمع حمایت از حجاب گفت: ما با تمام تلاش خود از این پیشنهاد حمایت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه مروة الشربینی شهید حجاب محسبو می‌شود گفت: این زن همچنین قربانی اسلام‌هراسی است که بسیاری از مسلمانان اروپایی از آن رنج می‌برند، مرگ وی باید گرامی و به عنوان روز جهانی حجاب نامگذاری شود.

شربینی 32 ساله روز اول ژوئیه توسط نژادپرست آلمانی روس تبار 28 ساله در دادگاهی در شهر غربی درسدن، آلمان با 18 ضربه چاقو کشته شد. این قتل پیش از آنکه برای شهادت در دادگاه در پرونده ای اهانت برای پوشیدن حجاب حاضر شود صورت گرفت. در جریان این حمله همسر وی نیز که برای حمایت شربینی مداخله کرد مجروح شد.

مسلمانان پس از درج این واقعه در سایتهای خبری اسلامی پیشنهاد کردند که مرگ مصیبت‌بار این زن جوان روز ویژه ای برای تمام زنان مسلمان جهان باشد که به خیابانها آمده و از اصول پوشش اسلامی خود دفاع می‌کنند.

روا العابد از مقامات فدراسیون سازمانهای اسلامی اروپا نیز از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت: ما خواستار برگزاری رویدادهای بیشتری خواهیم شد تا آگاهی غیر مسلمانان را درباره حقوق زنان مسلمان اروپا از جمله حجاب ارتقا دهیم.

بسیاری از مسلمانان هفته اول سپتامبر را به عنوان روز بین المللی همبستگی حجاب برگزار می کنند. این روز نخستین بار توسط مجمع حمایت از حجاب مستقر در لندن در سال 2004 در اعتراض به قانون منع حجاب در مدارس دولتی فرانسه اعلام شد.

در این میان رهبران مسلمان قتل الشربینی را تداعی کننده اسلام هراسی گسترده در غرب دانستند.

سامی دباح سخنگوی ائتلاف علیه اسلام هراسی گفت: آنچه برای وی رخ داده بسیار خطرناک است.

وی اظهار داشت این ائتلاف مستقر در پاریس نسبت به افزایش احساسات ضد حجبا در غرب هشدار داده بود.

امنیه ناصر استاد الهیات و فلسفه دانشگاه الازهر نیز از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت: این پاسخی عملی به خصومت توجیه نشده به حجاب است. این روز می تواند فرصتی برای یادآوری به غرب درباره بی عدالتی های آنها نسبت به زنان مسلمان و همچنین فرصتی برای نشان دادن ندای تکثرگرایی اسلام به غرب باشد.

محمد بازوی رئیس انجمن مسلمانان دانمارک نیز با این اظهارات موافقت کرد و گفت: روز حجاب می تواند به غربی ها یادآوری کند که زنان مسلمان حق پوششی را که انتخاب کرده دارند درست مثل زنان غیر مسلمان که هرچه می خواهند می پوشند. آنهایی که در غرب تنها درباره حقوق زنان صحبت می کنند باید به این درک برسند که حق حجاب زنان نباید از آنها دریغ شود.

