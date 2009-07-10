حفظ وحدت و هوشیاری مردم دشمنان را خلع سلاح می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، امام جمعه قزوین در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: رمز پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ما وحدت کلمه است و اگر بخواهیم همچنان در مقابل دشمنان پیروز باشیم باید انسجام خود را حفظ کنیم.

آیت الله باریک بین بیان کرد: همه باهم برادریم و باید اختلافات را کنار گذاشته و دست در دست یکدیگر با یکپارچگی و اتحاد برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش کنیم.

خطیب جمعه قزوین حضور گسترده مردم در انتخابات را اتفاقی ارزشمند دانست و افزود: مردم و مسئولان باید قدر این نعمت را بدانند و با فراموش کردن زشتی های گذشته و توجه به نقاط مثبت آن برای خدمت به مردم همت کنند.

وی یادآور شد: دشمن منتظر است تا بین مردم تفرقه بیندازد و با اختلاف ایجاد شده توطئه و نقشه خود را پیاده کند اما مردم ما چون گذشته هوشیارانه این نقشه ها را نیز خنثی خواهند کرد.

امام جمعه قزوین در خطبه های نماز ضمن توصیه مردم به رعایت تقوی و پرهیزگاری گفت: در عبادت و زندگی باید نیتهای خود را خالص کنیم و با خلوص نیت در صحنه های سیاسی و عبادی حاضر شویم تا از اجر و پاداش اخروی بهره مند شویم.