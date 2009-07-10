پرتغال 150 سرباز دیگر را به افغانستان اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ارتش پرتغال در بیانیه ای اعلام کرد که هواپیمای ترابری هرکولس c-130 و حدود 40 سرباز دیگر در یک ماموریت سه ماهه برای افزایش امنیت انتخابات رئیس جمهوری در افغانستان به این کشور اعزام خواهند شد.

"خوزه سوکراتس" نخست وزیر پرتغال در ماه آوریل و در طی نشست ناتو در فرانسه گفت که کشورش به تقویت حضور نیروهای خود در افغانستان و همراه با دیگر کشورهای عضو ناتو خواهد پرداخت.

با وجود افزایش شمار سربازان خارجی، ایالت هلمند واقع در جنوب افغانستان و فراه در غرب جزو مناطقی است که طی سال های اخیر مورد حملات خشونت بار شورشیان قرار گرفته است. از زمان سقوط شورشیان طالبان در سال 2001 تاکنون میزان خشونت ها در افغانستان به بالاترین حد خود رسیده است.

بر اساس گزارش ایساف در ماه مه هزار و 450 حمله روی داده است. همچنین در ماه آگوست گذشته هزار و 400 حمله در افغانستان رخ داده است.