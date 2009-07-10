افول دموکراسی در غرب مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، امام جمعه موقت بجنورد در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد اظهار داشت: مردم ایران در حال حاضر در مملکت شاهد دموکراسی هستند که هیچکس قدرت و نیرویی ندارد در آن دخالت کند و تنها مردم حاکم سرنوشتشان هستند.

وی گفت: در چهار ساله دولت نهم بیشتر مسائل و مشکلات مردم حل شده است و امید است همه مشکلات تا پایان دولت دهم رفع شود.

اسحاق زاده گفت: دولتمردان غرب و به خصوص آمریکا همواره می ترسند تا نظام اسلامی دنیا را فرا گیرد و همه جهانیان را جذب کند.

وی بیان کرد: ملت ما در همه زمانها ثابت کرده است که به دنبال چه هدفی است و این هدف را در 30 سال گذشته با قرار گرفتن پشت سر امام و حضور در دفاع مقدس به جهانیان نشان داد.

امام جمعه موقت بجنورد با اشاره به اینکه ایران کشوری آزاد و آزاداندیش در دنیا است، اظهار داشت: کشور ایران از لحاظ ساختار به دلیل پیروی از قوانین اسلام، قانون اساسی و دموکراسی حاکم بر آن در دنیا جایگاه ویژه ای دارد.

پس از مراسم نماز جمعه تشییع پیکر یکی از جانبازان دفاع مقدس " لقاء الله پیوسته" با حضور مردم و مسئولان انجام شد.