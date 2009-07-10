اولین نقش نیروی انتظامی برقراری امنیت در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر در ارومیه، امام جمعه ارومیه در خطبه های نماز جمعه این هفته افزود: اگر در جامعه امنیت برقرار شود جامعه می تواند از حرکت چرخهای اقتصادی در سایه امنیت بهره گیرد.

وی با اشاره به اینکه ماموران نیروی انتظامی با سلاح ایمان و تدین خود به جنگ دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی می رود و تاکنون با اقتدار و صلابت از کیان این مروز و بوم دفاع کرده اند، گفت: امنیت، شرط ضروری توسعه است و رشد و پیشرفت علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در جامعه، مرهون تلاش نیروهای مخلص انتظامی است.

حسنی با اشاره به رحلت امام جمعه شهرستان ماکو، خاطرنشان کرد: باید با تکیه بر آرمانها و اهداف این منابع فرهنگی و سیاسی غنی در برابر توطئه های دشمنان داخلی و خارجی ایستادگی کنیم.

وی همچنین بر الگو گیری بانوان از ولایت مداری حضرت فاطمه زهرا (س) تاکید کرد و بیان داشت: در صورت عدم توجه مردم به توکل بر خدا فقر مادی و معنوی دامن گیر افراد می شود.

وی با تاکید بر هوشیاری ملت ایران به خصوص مردم آذربایجان غربی از توطئه های دشمنان، بیان داشت: حرکت در این راستا می تواند امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم جامعه را افزایش دهد.

نماینده ولی فقیه در آذبایجان غربی شرابخوران و فاسقین را از جمله گروه هایی عنوان کرد که امنیت کشورهای استکباری را تامین می کنند و عنوان کرد: در چنین شرایطی می توان امنیت، شرافت و عزت موجود در ایران را برای مردم بی نظیر دانست.