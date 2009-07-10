کشف خودروی بمبگذاری شده در موصل/ آمادگی ترکیه برای کمک به مجروحان عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، دولت ترکیه، حملات تروریستی به شهر ترکمن نشین تل عفر و برخی دیگر از مناطق استان نینوا در عراق را که دهها کشته و زخمی به جا گذاشت، به شدت محکوم کرد.



وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه ای، ضمن ابراز همبستگی با خانواده های قربانیان این حملات وحشیانه بر آمادگی آنکارا برای ارسال کمکهای پزشکی و آمبولانس برای انتقال مجروحان این حملات به ترکیه تاکید کرد.



خبر دیگر اینکه، نیروهای ارتش در استان دیاله موفق به دستگیری هفت فرد از جمله چهار فرد تحت پیگرد و کشف سه بمب شدند.



پلیس استان نینوا نیز امروز موفق به کشف یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه الزهراء در شرق موصل شد.



تروریستها قصد داشتند این خودروی بمبگذاری شده را از راه دور منفجر کنند که نقشه آنها ناکام ماند.



آمار تلفات دو انفجار در منطقه الاعظمینه در شمال بغداد به 9 کشته و 35 زخمی رسید.



یک گشتی ارتش عراق امروز در منطقه التحریر در شرق موصل موفق به کشف یک انبار سلاح و مهمات شد.