کاهش تقاضای نفت ایران کذب محض است

سید محمد علی خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با گزارش اخیر یک موسسه بین المللی مبنی بر کاهش تقاضای نفت ایران طی چهار ماه نخست سال 2009 به دنبال تنشهای سیاسی ایران، گفت: تاکنون موضوع غیرعادی در میزان تقاضای نفت خام ایران از سوی خریداران گزارش نشده است.

وی با تاکید بر اینکه از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون میزان صادرات و فروش نفت خام ایران مطابق روال عادی خود انجام گرفته است، تصریح کرد: به نظر می رسد انتشار گزارشی مبنی بر کاهش تقاضا برای نفت خام ایران از سوی خریداران خارجی طی ماه های گذشته و ربط آن به تنشهای سیاسی ایران موضوعی به طور کلی نادرست باشد.

به گزارش مهر، اخیرا برخی موسسات انرژی خارجی با انتشار گزارشی مدعی شده اند، تنشهای سیاسی اخیر در ایران، تقاضای نفت کشورمان را طی ماههای ژانویه تا اوریل، بیش از 30 هزار بشکه در روز کاهش داده است.

عدم برگزاری نشست فوق العاده اوپک پیش از شهریور

نماینده ایران در اوپک در ادامه از برگزاری نشست فوق العاده سازمان کشورهای صادر کننده نفت به دنبال کاهشهای چشمگیر بهای سبد نفتی اوپک در طی هفته های گذشته اظهار بی اطلاعی کرد و یادآور شد: قرار است در نشست سپتامبر (شهریور) اعضای اوپک، آخرین وضعیت بازارهای مالی، عرضه و تقاضای نفت خام در طی ماه های آینده مورد بررسی قرار بگیرد.

وی بیان کرد: اعضای اوپک در نشست آتی خود پس از بررسی تمامی شرایط ، نسبت به تعیین سقف تولید نفت خام اوپک تصمیم گیری خواهند کرد.