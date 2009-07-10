حجاب اصلی ترین مانع تعرض دشمنان اسلام است/ 21 تیر سالروز حادثه مسجد گوهرشاد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، آیت الله سیداحمد علم الهدی در خطبه های این هفته نماز جمعه افزود: سال گذشته برحسب در خواستی که در مشهد شد دولت و شورای انقلاب فرهنگی 21 تیر سالروز حادثه خونبار مسجد گوهرشاد را به عنوان روز حجاب و عفاف نامگذاری کردند.

امام جمعه مشهد عنوان کرد: 74 سال پیش نظام شیطانی رضاخانی برحسب مزدوری بریتانیای استعمارگر مدافعان حجاب را بر روی سنگ فرشها مسجد گوهرشاد و رواق اطراف آن به خاک و خون کشید به طوریکه قبر آنها هنوز ناشناخته است.

وی اظهار داشت: امروز بعد از 74 سال از آن روز 10 روز پیش چهارشنبه هفته گذشته در کشور غربی که داد از حمایت از حقوق بشر می زند مروه الشربینی بانوی محجبه مصری در دادگاه "لوندس کریچ" در شهر "درسدن " شرق آلمان به دست یک آلمانی 28 ساله به نام "آلیکس دبلیو" به جرم حجاب به شهادت می رسد و شوهر او که برای دفاع از زنش به پا می خیزد توسط پلیس دادگاه مورد اصابت گلوله قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: پلیس به جای دفاع از این زن مسلمان به قاتل جانی او فرصت می دهد تا جنایتش را انجام دهد در دادگاهی که حتی اجازه ورود هیچ اسلحه ای داده نمی شده قاتل با صلاح سرد وارد می شود و در جلوی چشم کودکی سه ساله مادرش را به قتل می رساند.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: بی حجابی امنیت جان و مال و عفت را به هم می زند و بسیاری از ناامنی ها معلول بی حجابی در درون جامعه است.

وی گفت: حادثه خونین مسجد گوهرشاد و شهادت زن محجبه مصری در برابر مدعیان حقوق بشر حاکی از آن است که حجاب خاکریز اول برای مقابله با دشمنان خداست و تنها از این راه می تواند سفره دین را در جامعه جمع کند.

امام جمعه مشهد در ادامه از برگزاری راهپیمایی بزرگداشت زن محجبه مشهد از میدان شهدا تا حرم رضوی 21 تیر ماه و تجمع آنها در مسجد گوهرشاد قتلگاه قربانیان عصمت و عفت خبر داد و از بانوان مشهد خواست که با حضور خود در این مراسم روح شهدای حجاب را شاد کنند و به دنیا نشان دهند پاسداران و نگهبانان نیرومند خاکریز اول اسلام هستند.