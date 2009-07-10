غرب هنوز ملت ایران را خوب نشناخته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امام جمعه کرمانشاه در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه اظهار داشت: انتخابات و فضای انتخاباتی تمام شده و از این پس باید نشاط و شادابی جامعه را حفظ کرد و دوستی ها و صمیمیتها در جامعه را تقویت کرد.

وی با اشاره به نقش مردم به ویژه نخبگان در تححقق این مهم گفت: نخبگان جامعه نقش مهمی در ایجاد جو صمیمیت و نشاط در جامعه دارند بنابراین همه باید در این راستا گام بردارند.

وی با بیان اینکه مردم باید در شرایط کنونی بسیار هوشیارعمل کنند، اظهار داشت: مردم باید بسیار آگاهانه رفتار کنند که خدای ناکرده دوستان را به اشتباه دشمن نشناسند.

آیت الله علماء ایجاد اختلاف و تفرقه را یکی از اقدامات دشمنان نظام و انقلاب برشمرد و بیان کرد: هدف دشمنان ایجاد اختلاف و دو دستگی در صفوف مردم همیشه در صحنه ایران است تا به واسطه آن بتوانند نقشه های شوم خود را در این کشور پیاده سازند.

وی با اشاره به اهداف دشمنان در ایجاد حوادث اخیر، گفت: دشمنان به دنبال ایجاد انقلاب رنگی در ایران هستند اما غافل از اینکه مردم ایران مردمی آگاه و هوشیارند.

وی این اشتباه بزرگ غرب و دشمنان نظام را ناشی از کم اطلاعی از شرایط ایران دانست و گفت: افرادی که این چنین نقشه های شوم را در سر می پرورانند به طور قطع افرادی کم اطلاع و ناآگاه از شرایط این کشور پهناور هستند.

امام جمعه کرمانشاه خاطرنشان کرد: ملت ایران پشتیبان نظام و انقلاب هستند و در مقابل هرگونه توطئه های دشمنان مقتدرانه می ایستند.