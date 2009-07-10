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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۶

دراعتراض به قتل زن مصری؛

دانشجویان تهرانی مقابل سفارت آلمان تجمع می کنند

دانشجویان تهرانی مقابل سفارت آلمان تجمع می کنند

در اعتراض به نقض مکرر حقوق بشر در آلمان و قتل دانشجوی مسلمان مروه الشربینی دانشجویان تهرانی به دعوت اتحادیه‌های دانشجویی ساعت 12 روز شنبه مقابل سفارت آلمان در تهران تجمع خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه جنبش عدالت خواه دانشجویی به همین مناسبت آمده است : دولت آلمان ضمن نقض مکرر حقوق بشر در این کشور اقدامات تامینی لازم برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی های مذهبی را به عمل نیاورده که یک مورد آن عدم ممانعت پلیس از وارد کردن 18 ضربه چاقو به مروه علی الشربینی در برابر دیدگان کودک سه ساله‌اش، دانشجوی مسلمان دوره دکترای ژنتیک در هفته گذشته بوده است.

در ادامه این اطلاعیه یاد آوری شده است : همسر مروه، علی الشربینی که در دادگاه قصد مانعت از این مسئله را داشته است، به ضرب گلوله نیروهای امنیتی آلمان مجروح شد و شرایط جسمی وی وخیم اعلام شده است.

سفارت آلمان در تهران در خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان فردوسی (چهار راه استانبول) واقع است .

کد مطلب 909476

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