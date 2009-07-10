  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۸

امام جمعه زنجان:

ملت ایران با اقتداری بیشتر به سوی آینده ای روشن گام بر می دارند

ملت ایران با اقتداری بیشتر به سوی آینده ای روشن گام بر می دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمدتقی واعظی گفت: حضور چشمگیر مردم در انتخابات نشان داد که ملت ایران از این پس با اقتداری بیشتر به سوی آینده ای روشن گام بر می دارند.

به گزارش خبرنگار مهر درز نجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهر زنجان افزود: دنیای غرب همواره در راستای ایجاد تفرقه و اضمحلال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و همواره در صدد براندازی نظام بوده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: ملت ایران طی 30 سال پر فراز و نشیب نظام مقدس جمهوری اسلامی در صحنه های خود همیشه همراه نظام بوده و از کشور خود دفاع کرده اند.

حجت الاسلام واعظی ادامه داد: انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری انتخاباتی سالم و نعمت بزرگی برای ملت بوده که دولت وظیفه دارد با خدمت بیشتر به مردم و بازکردن گره های کور قدر این نعمت را بداند.

وی گفت: انتخابات سالم و پرشور اخیر، خاری در چشم دشمنان نظام بود و آنان سعی کردند با ایجاد آشوب، شیرینی مشارکت حداکثری مردم را ضعیف کنند.

حجت الاسلام واعظی اظهار داشت: انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشورمان همانند گذشته سالمترین و پرشکوهترین انتخابات تاریخ نظام جمهوری اسلامی بود و هیچ تردیدی در سلامت انتخابات نیست.

وی با یادآوری تائید نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری کشورمان توسط شورای نگهبان افزود: دیگر نباید در خصوص انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم صحبتی شود چون هرچقدر قبل از انتخابات در خصوص آن صحبت کرده باشیم به نفع و توسعه مشارکت حداکثری بوده و همه صحبتهای بعد از آن به ضرر همدلی میان مردم است.

حجت الاسلام واعظی با تاکید بر اینکه دنیای استکبار باید از رفتارهای غلط خود در قبال ایران دست بردارند و اشتباهات گذشته را تکرار نکند، افزود: ملت ایران ملتی است که در سخت ترین شرایط اوضاع را با اقتدار پشت سرگذاشته است و امروز در اوج اقتدار و شکوه به سمت آینده ای روشن گام بر می دارد.

کد مطلب 909480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها