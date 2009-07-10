دولت آماده دریافت پیشنهاد نخبگان برای سفرهای استانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو، معاون رئیسجمهور در امور اجرایی با اعلام این خبر، افزود: سفر استانی هیئت دولت از بهترین بسترها برای خدمت به مردم و پیشرفت و تعالی کشور بوده و به الگویی ستودنی تبدیل شده است و از همه صاحبنظران میخواهیم ضمن ارائه نقد سفرهای دور اول و دوم، پیشنهادات خود برای چگونگی حضور دولت در استانها را ارائه نمایند.
معاون رئیسجمهور یادآور شد: برای اجرایی کردن الگوی موفق حضور دولت در اقصی نقاط کشور، پیوسته از ایدههای دوستداران نظام مقدس جمهوری اسلامی بهرهمند بودیم و این امید وجود دارد که دولت برای دور سوم سفرهای استانی توشهای ارزشمند از ایدههای مدیران ارشد اجرایی، نمایندگان مجلس، نخبگان و دانشگاهیان و صاحبنظران در اختیار داشته باشد.
سعیدلو گفت: همدلی و حضور متحد بخشهای مختلف مدیریتی کشور در تصمیم سازی و تصمیمگیریها موجب شد گردونه پیشرفت و تعالی و آبادانی همه جانبه کشور سرعت بیشتری بگیرد و بسط عدالت در اقصی نقاط برای همه اقوام و آحاد ملت فراهم شود.
سعیدلو خاطرنشان کرد: اخیرا همانند آنچه در دور دوم سفرهای صورت گرفت، طی مکاتبات رسمی از روسای دانشگاههای سراسر کشور به دلیل نگاه علمی و انتقادی به فرایندهای مدیریتی، از نمایندگان مجلس به خاطر ارتباطات تنگاتنگ با آحاد مردم شریف، از دولتمردان، اعضای هیات دولت و استانداران خواسته شده است تا نکته نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود را برای کیفیت بخشی هرچه بیشتر به تصمیمات و تسهیل در روند توسعه همه جانبه اقصی نقاط کشور ارائه دهند.
معاون رئیسجمهور در امور اجرایی با اشاره به حضور پرشکوه قریب 40 میلیون ایرانی به نمایندگی از 70 میلیون در حماسه 22 خرداد تصریح کرد: حضور 85درصدی مردم متعهد و وفادار در سیامین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، پیام شفافی به دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی ایران بود و این حضور بار مسئولیت دولت دهم را سنگینتر کرده است تا فضای پرنشاطی را برای تعالی کشور فراهم نماید.
وی اظهار کرد: دولت برای پاسداشت حضور مقتدرانه ملت در پای درخت تنومند انقلاب، مصمم است هر آنچه در توان دارد با همراهی همه دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و نظارتی ارزشهای متعالی اسلامی و گفتمان امام (ره) و انقلاب و منویات رهبر معظم انقلاب را احیا نماید و برای دستیابی به این مهم دست پرتوان مدیران، صاحبنظران، اهل قلم و نظر را به گرمی میفشاریم.
ریاست جمهوری شماره فاکس 66966269-021 را برای ارائه نقطه نظرات در خصوص سفرهای استانی اعلام کرده است .
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