پارلمان آبخازیا حفاظت از مرزها را به روسیه سپرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، پارلمان آبخازیا امروز با 27 رای موافق در برابر سه رای غایب این طرح را تصویب کرد. پارلمان آبخازیا 30 نماینده دارد.

چندی پیش مقامات روسیه و آبخازیا توافقنامه ای را مبنی بر حفاظت از مرزهای آبخازیا توسط نیروهای روسی امضا کرده بودند.

در همین رابطه "سرگئی شامبا" وزیر امور خارجه آبخازیا گفت : آبخازیا به دنبال منزوی کردن خود نیست بلکه خواستار همکاری با جامعه جهانی است.

به گفته شامبا، حضور آبخازیا درمعاهده ژنو و سایر روندهای بین المللی عاملی اساسی در به رسمیت شناختن آبخازیا و قابلیتهای آن است.

این در حالی است که در ماه گذشته روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت، حضور نیروهای سازمان ملل متحد را در آبخازیا وتو کرد.



روسیه که هم اکنون ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده دارد قطعنامه مربوط به حفظ حضور ماموریت سازمان ملل در آبخازیا را برای یک دوره زمانی وتو کرد.

اتحادیه اروپا و آمریکا تصمیم گرفتند تا با تهیه پیش نویس قطعنامه و ارائه آن به شورای امنیت به ناظران موجود در آبخازیا اجازه دهند تا دو هفته بیشتر در این منطقه مورد حمایت روسیه باقی بمانند.