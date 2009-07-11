استفاده از نظر استمزاجی مجلس در معرفی کابینه/ توجه به صداقت و صلاحیت وزیران

احمدرضا دستغیب در گفتگو با خبرنگار مهر، انتخاب افراد کابینه را طبق قانون اساسی برعهده رئیس جمهور دانست و اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی در این رابطه از شان نظارتی برخوردار است به گونه ای که صلاحیت وزیران پیشنهادی را بررسی می نماید.



وی خاطرنشان کرد: اصل تفکیک قوا به معنای عدم همکاری نیست بلکه این موضوع به نحوی تعاملی میان قوه ای برای پیشبرد اهداف وتوسعه نظام است.



نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت می تواند پیشنهادات خود را به وکلای ملت ارائه نماید تا از طریق ارتباط با فراکسیونها وکمیسیونهای تخصصی در خانه ملت از نظر استمزاجی نمایندگان برای انتخاب افراد شایسته تر در کابینه دهم استفاده کند.



وی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را موظف به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی بدور از هرگونه گرایش سیاسی دانست تا از طریق تعاملی سازنده بین دو قوه ، برای کارآمدتر کردن وزارتخانه های متبوع گامهای موثرتری برداشته شود.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه باید در صدر اولویت انتخاب افراد درکابینه دولت دهم توسط رئیس جمهور صداقت، اخلاق وتعهد افراد مد نظر قرار گیرد ، گفت: موضوعات مهم دیگری مانند تخصص ، صلاحیت کارشناسی وازهمه مهمتر داشتن روحیه همکاری نیز در این میان حائز اهمیت است.



وی افزود: کسی که در جایگاه وزارت قرار خواهد گرفت بایستی برای کارآمدتر کردن وزارتخانه متبوعش از همه ظرفیتهای کشور استفاده نماید.



دستغیب در پایان، با اشاره به بخشی از سخنان رئیس جمهور در رسانه ملی جهت استفاده از همه ظرفیتها برای اداره کشور را به فال نیک گرفت و از تحقق این وعده در میدان عمل اظهارامیدواری کرد.