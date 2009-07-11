اکبر میثاقیان سرمربی شهرداری تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، میرمعصوم سهرابی مدیرعامل باشگاه فرهنگی - ورزشی شهرداری تبریز شامگاه جمعه در مراسم عقد قرارداد با این مربی گفت: رویکرد و هدف اصلی باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری تبریز تحقق برنامه صعود تیم شهرداری به لیگ برتر کشور است.

وی افزود: در این ارتباط تمهیدات لازم برای حضور قدرتمندانه در صحنه رقابت‌های جام آزادگان فراهم شده که انتخاب اکبر میثاقیان در این راستاست.

اکبر میثاقیان، سرمربی جدید شهرداری تبریز نیز گفت: باشگاه شهرداری تبریز از بی حاشیه ترین و با اخلاق ترین تیم های کشور بوده و به همین دلیل نیز موفق خواهد بود.

میثاقیان با اشاره به وضعیت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز اظهار داشت: این باشگاه از امکانات مطلوب در سطح فوبتال ایران برخوردار بوده و از مدیران موفق فوتبالی بهره می برد.

وی استفاده از بازیکنان بومی و جوانان شایسته فوتبال تبریز را از اولویت‌های برنامه‌کاری خود اعلام کرد و اظهار داشت: سعی خواهیم کرد که یک تیم منسجم و بدون حاشیه تشکیل دهیم.

میثاقیان با بیان اینکه کار رسمی خود را از سه‌شنبه این هفته آغاز می کند، افزود: با توجه به حمایت مسئولان و همراهی دوستداران و تماشاگران امیدواریم پروژه صعود به لیگ برتر را تحقق بخشیم.

تیم فوتبال شهرداری تبریز در رقابت های لیگ یک فوتبال کشور تا یک قدمی صعود به لیگ برتر پیش رفت اما در مرحله پلی آف مغلوب تیم شاهین بوشهر شد و از صعود بازماند.