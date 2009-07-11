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۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۵

میرتاج‌الدینی با مهر مطرح کرد:

قدرت انتخاب احمدی نژاد نسبت به گذشته بهتر شده است

قدرت انتخاب احمدی نژاد نسبت به گذشته بهتر شده است

یکی از اعضا هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تجربه رئیس جمهور در دولت نهم را موفق ارزیابی و تاکید کرد: قدرت انتخاب احمدی نژاد نسبت به گذشته بهتر شده است.

محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، رئیس جمهور را مصمم به بستن کابینه ای قوی تر از کابینه نهم دانست واظهار داشت: ظاهرا احمدی نژاد در این راستا دست خود را بسوی همه نیروهای توانمند وآنهایی که اصول ومعیارهای وشاخصهای اصلی نظام وجریان اصولگرایی را می پذیرند، دراز کرده است.

وی با اشاره به تجربه موفق رئیس جمهور در دولت نهم، عنوان کرد: قدرت انتخاب احمدی نژاد نسبت به گذشته بهتر شده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گسترده شدن دایره انتخاب افراد در کابینه احمدی نژاد را مثبت ارزیابی کرد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس در عین حال تصریح کرد: البته به نظر می رسد که این دایره بیشتر شامل جریان اصولگرایی باشد.
 

 

کد مطلب 909531

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