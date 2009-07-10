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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۵۰

سارکوزی به پاکستان می رود

سارکوزی به پاکستان می رود

مشاور بازرگانی و تجاری کاخ الیزه از سفر رئیس جمهور فرانسه به پاکستان در پائیز سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز، "دومنیک سیمون"که به پاکستان سفرکرده با اعلام این خبر در ادامه گفت : هدف از سفرنیکلا سارکوزی امضای توافقنامه با مقامات اسلام آباد در زمینه همکاری بین المللی است.

به گفته مشاور کاخ الیزه، امضای این توافقنامه به بازرگانان پاکستانی این فرصت را می دهد تا با استفاده از تکنولوژیهای روز در سطح بین المللی حاضر شوند.

به گفته سیمون، شرکتهای فرانسوی آماده همکاری با پاکستان در بخشهای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف به منظور ثابت کردن این نکته هستند که پاکستان توانایی غلبه بر فقر موجود در کشور را دارد.   

کد مطلب 909540

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