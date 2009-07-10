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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۰۴

تحلیل یک روزنامه سوئیسی/

جنگ افغانستان؛ موش و گربه بازی طالبان با نیروهای آمریکایی

جنگ افغانستان؛ موش و گربه بازی طالبان با نیروهای آمریکایی

یک روزنامه سوئیسی با اشاره به بی نتیجه بودن استراتژی جدید نیروهای آمریکایی و تقویت آنها در افغانستان و تاکید بر بی رحمانه تر شدن این جنگ، آن را بازی موش و گربه طالبان با نیروهای آمریکایی ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی در این باره نوشت: طالبان در افغانستان با نیروهای آمریکایی موش و گربه بازی می کند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: جنگ افغانستان روزبه روز بی رحمانه تر می شود. از شروع سال حدود 180 نیروی خارجی در این جنگ کشته شده اند. از طرفی اکثر قربانیان خشونت در این کشور غیرنظامیان، مردان، زنان و کودکان هستند.

نویسنده در ادامه به تلاش ناامیدانه جامعه بین المللی برای توقف خشونت در افغانستان و تقویت نیروهای آمریکایی در این کشور برای این منظور اشاره کرده و نوشت: تلاش انگلیس برای تامین نظم در این کشور بیهوده بوده است. همچنین آمریکاییها نیز در برابر مشکلات بسیاری در افغانستان قرار دارند. مسئله اصلی نامرئی بودن دشمن است. 

کد مطلب 909544

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