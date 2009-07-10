جنگ افغانستان؛ موش و گربه بازی طالبان با نیروهای آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی در این باره نوشت: طالبان در افغانستان با نیروهای آمریکایی موش و گربه بازی می کند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: جنگ افغانستان روزبه روز بی رحمانه تر می شود. از شروع سال حدود 180 نیروی خارجی در این جنگ کشته شده اند. از طرفی اکثر قربانیان خشونت در این کشور غیرنظامیان، مردان، زنان و کودکان هستند.

نویسنده در ادامه به تلاش ناامیدانه جامعه بین المللی برای توقف خشونت در افغانستان و تقویت نیروهای آمریکایی در این کشور برای این منظور اشاره کرده و نوشت: تلاش انگلیس برای تامین نظم در این کشور بیهوده بوده است. همچنین آمریکاییها نیز در برابر مشکلات بسیاری در افغانستان قرار دارند. مسئله اصلی نامرئی بودن دشمن است.

