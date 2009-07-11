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۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۵

معاون‌وزیربهداشت‌به‌مهرخبرداد:

تخصیص 40درصد بودجه تملک دارایی دانشگاهها/ تخصیص بودجه به شکل ملی

تخصیص 40درصد بودجه تملک دارایی دانشگاهها/ تخصیص بودجه به شکل ملی

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دریافت بخشی از اعتبارات سال 88 از سوی دانشگاهها گفت: دانشگاهها می توانند از این اعتبارات برای تعمیرات خوابگاهی استفاده کنند.

دکتر رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 40 درصد اعتبارات تملک دارای سال 88 به دانشگاهها داده شده است و دانشگاهها می توانند برای تعمیرات خوابگاهی از آن استفاده کنند.

وی در خصوص نحوه تخصیص بودجه دانشگاههای کشور گفت: من شنیده ام که بودجه دانشگاهها ملی شده است.

حافظی خاطرنشان کرد: پیش از این قرار بود دانشگاهها با استانداری ها موافقت نامه مبادله کنند که بر اساس تمهیدات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قرار بر این شد که بودجه دانشگاهها ملی دیده شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت در خصوص کاهش اعتبارات بخشهای تحقیقاتی یادآور شد: 30 درصد اعتباراتی که از این مجموعه ها کاسته شده برای سایر ارگانهای دولتی نیز صادق بوده است و با توجه به کسری بودجه دولت این موضوع علاوه بر بخشهای تحقیقاتی، حوزه های عمرانی را هم تحت تاثیر قرار داده است و محلی برای جایگزین وجود ندارد.

کد مطلب 909545

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