احتمال تصویب توافق امنیتی بغداد و لندن در نشست آتی مجلس عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی "نوا"، "کریستوفر برنتس" پیش بینی کرد پارلمان عراق، فردا شنبه، توافقنامه امنیتی بغداد و لندن را تصویب کند.



وی خاطر نشان کرد : توافقنامه عراق و انگلیس مخصوص آموزش و حمایت دریایی، نقش حمایت از تاسیسات نفتی عراق را به نیروی دریایی انگلیس می دهد.

کابینه عراق ماه گذشته با پیش نویس توافقنامه امضا شده با دولتهای انگلیس و ایرلند در زمینه آموزش و حمایت دریایی از نیروهای عراقی موافقت کرد که بر اساس آن، نظامیان انگلیسی حمایت از تاسیسات نفتی دریایی و آبهای منطقه ای عراق و همچنین آموزش و حمایت از نیروهای دریایی را برعهده می گیرند.

بحث و جدل درباره توافقنامه امنیتی با انگلیس بر دو مسئله اساسی متمرکز است؛ موضوع نخست تعداد نظامیانی است که باقی خواهند ماند و موضوع دوم مصونیت این نیروها خواهد بود اینکه آیا این مصونیت محدود به داخل پایگاههایشان می شود یا مشابه مصونیت نظامیان آمریکایی خواهد بود.