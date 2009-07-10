آمریکا بزرگترین جنگ خود را در افغانستان پیش رو دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز، ژنرال "دیوید پتریوس" که برای ارائه گزارشی درباره جنگ افغانستان به سانفرانسیسکو سفر کرده با اشاره به اعزام تفنگداران دریایی آمریکا به جنوب افغانستان عملیات آنها برای بر هم زدن وضعیت موجود در این منطقه و برگرداندن آن به نفع نیروهای ائتلاف را بزرگترین عملیات نظامی آمریکا در افغانستان از زمان سقوط طالبان در این کشور تا کنون توصیف کرد.

وی در ادامه افزود : حفظ کردن یک نقطه و جلوگیری از تبدیل شدن آن به منطقه ای امن برای تروریستها از ماموریتهای اساسی نظامیان آمریکایی در افغانستان است.

پتریوس در ادامه گفت : تا پائیز سال جاری در مجموع 68 هزار نفر از نظامیان آمریکایی در افغانستان خواهند بود و علاوه بر این نیروها، تجهیزات پیشرفته ای نیز به منظور حفظ پیروزی های بدست آمده به افغانستان ارسال می شوند.