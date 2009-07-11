حماسه 22 خرداد 88 تبدیل به کتاب شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی ثمره هاشمی شامگاه جمعه در همایش ستادهای حمایت های مردمی احمدی نژاد در مازندران در سالن هلال احمر ساری افزود: حماسه ای که ملت ایران در 22 خرداد خلق کرده در تاریخ سی ساله انقلاب اسلامی ایران بی نظیر بوده است.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه بدخواهان و دشمنان نظام در صدد خدشه وارد کردن بر انتخابات دهم ریاست جمهوری بوده که ملت ایران اجازه نفوذ و تفرقه افکنی را به آنان نداده است.

مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه مازندرانی ها با رای 97 درصدی خود در انتخابات 22 خرداد پرچمدار حماسه رویداد 22 خرداد شدند تصریح کرد: ملت ایران در چارچوب قانون اساسی و اخلاق مداری به نامزد اصلح که دکتر احمدی نژاد بوده رای دادند.

ثمره هاشمی با بیان اینکه انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران موضع دولت منتخب و جمهوری اسلامی ایران را در سطح جهانی تحت الشعاع قرار داده بود یادآور شد: بداخلاقی های انتخاباتی برخی نامزدها سبب تلخ کردن کام ملت ایران پس از پیروزی شده بود.

مسئول ستاد حمایت های مردمی احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری با اشاره به این مهم که صحت انتخابات دهم علیرغم بهانه جویی ها و تفرقه افکنان برخی حامیان نامزدها توسط شورای نگهبان قانون اساسی تایید شده است گفت: گروه های مخالف نظام و ارزش های انقلاب که قصد خدشه و تخطئه در افکار ملت را داشته باید با آنان برخورد شود.

به گفته ثمره هاشمی، انتخابات دهم و همه انتخابات های برگزار شده در ایران اسلامی در سلامت کامل و در اوج قدرت، صلابت و شکوه در جهان خودنمایی می کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه برخی آمارهای تهیه شده توسط یک شرکت معتبر علمی در مورد انتخابات در تیرماه سال جاری اشاره کرد و گفت: در این نظر سنجی 86 درصد مردم ایران در انتخابات اخیر رای داده و 10 درصد دیگر رای ندادند.

وی افزود: بر اساس این نظر سنجی 60.4 درصد مردم به احمدی نژاد، 28 درصد به موسوی و مابقی به رضایی و کروبی رای دادند.

مشاور ارشد رئیس جمهوری با بیان اینکه این نظر سنجی می افزاید که 4.5 درصد مراجعه کنندگان در پای صندوق های رای با کمبود برگه های رای در صندوق ها مواجه شده بودند افزود: 91 درصد مردم گفتند که در صندوق های رای فرد یا افرادی آنان را به رای دادن به فرد یا علیه فردی دعوت نکرده است.

ثمره هاشمی با اشاره به اینکه 98.2 درصد مردم ایران در این نظر سنجی امنیت انتخابات ایران را تضمین شده قلمداد کردند گفت: 82 درصد پاسخ دهندگان نظر سنجی برگزاری مراحل مختلف انتخابات توسط وزارت کشور را تایید شده می دانستند.

وی با بیان اینکه 97 درصد ملت ایران در این نظر سنجی به امام، انقلاب، رهبری و دولت اعتماد راسخ و کامل داشتند اظهار داشت: تنها 16.3 درصد حاضرین در نظر سنجی مایل به برگزاری مجدد انتخابات دهم بودند.

مشاور ارشد رئیس جمهوری در عین حال با بیان اینکه 85.1 درصد مردم بر اساس این نظر سنجی از نظام و حکومت اسلامی رضایت کامل داشتند خاطر نشان کرد: ملت ایران به عدالت، صدق، راستی و ولایت رای دادند.

به گفته وی، هر فردی که در مسیر خواسته های رهبری و ملت گام بردارد مردم به او رای دادند.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات خلاف واقع و تخریبی در افکار ملت ایران تاثیری نگذاشته است تصریح کرد: حماسه بی بدیل ملت بزرگ ایران در 22 خرداد 88 باید به صورت کتابی ماندگار تدوین تا در اختیار آیندگان قرار گیرد.