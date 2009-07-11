تغییرات گسترده در کابینه دهم / تقویت قدرت پول ملی در دولت دهم

اعلام به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی ثمره هاشمی شامگاه جمعه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران افزود: اجرای طرح های هدفمند کردن یارانه ها و تحول اقتصادی اصلی ترین برنامه اقتصادی دولت دهم در کشور خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دولت دهم قصد دارد ساختار فعلی بانک ها و بیمه ها را اصلاح و با اصلاح مدیریت ها زمینه تجارت و ورود سرمایه گذار خارجی را به کشور بیشتر فراهم کند.

مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به اینکه سیستم های تولید در دولت دهم با اجرای صحیح طرح هدفمند کردن یارانه ها تقویت خواهد شد، تصریح کرد: طرح های مطالعاتی مربوط به تحول اقتصادی دولت نهم در دولت دهم نیز به مرحله اجرا خواهد رسید.

ثمره هاشمی با بیان اینکه رئیس جمهور قصد دارد عقب ماندگی های فرهنگی دولت نهم را جبران کند، یادآور شد: توجه به دانشگاهها و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها در دولت دهم مضاعف خواهد شد.

وی با اعلام این مهم که رشته های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای کشور افزایش خواهد یافت، افزود: بودجه های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهها در دولت دهم افزایش می یابد.

وی با اشاره به برنامه های گسترده دولت دهم در حوزه هنر افزود: حقوق شهروندی در دولت دهم معنای واقعی به خود گرفته و از این حقوق صیانت می شود.

ثمره هاشمی توجه به استحکام بنیان خانواده ها و برنامه ریزی برای ترویج ازدواج های سالم با تکیه بر تامین اشتغال و مسکن جوانان در دولت دهم را از برنامه های محوری این دولت در حوزه اجتماعی عنوان کرد و گفت: بانک های کشور خود را مکلف به تامین تسهیلات مسکن مهر برای خانه دار شدن جوانان و افراد بی بضاعت در دولت دهم خواهند کرد.

وی با اشاره به اثرات بحران جهانی در کشورهای توسعه یافته اظهار داشت: جایگاه ایران در بورس جهانی تنزل نیافته بنابراین دولت قصد دارد با اعمال برنامه ریزی های مدون ضمن تقویت بازار سرمایه جایگاه بورس ایران را در جهان تقویت و محفوظ دارد.



مشاور ارشد رئیس جمهوری با بیان اینکه واگذاری برخی بانک های کشور نظیر بانک ملت آغاز شده است، افزود: روند واگذاری بانک های کشور به بخش خصوصی و مردم در دولت دهم دوچندان خواهد شد.

بسیاری از اعضای کابینه از دولت خارج و برخی نیز در دولت دهم جابجا می شوند

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ترکیب کابینه دهم همان اعضای کابینه نهم خواهد بود، اظهار داشت: بنا به گفته رئیس جمهور بسیاری از اعضای کابینه از دولت خارج و برخی نیز در دولت دهم جابجا می شوند.

ثمره هاشمی با بیان اینکه رئیس جمهور قصد دارد از توان همه نخبگان و صاحب نظران در اداره کشور استفاده کند، اظهار امیدواری کرد: نخبگان مازنی سهمی در کابینه دهم احمدی نژاد داشته باشند.

وی در عین حال در مورد تدوین روش ها و راهکارهای جدید برای اجرای موفق تر سفرهای استانی دولت در دور سوم خبر داد و گفت: به زودی برنامه سفرهای استانی دولت به اطلاع ملت ایران خواهد رسید.

ثمره هاشمی هرگونه گمانه زنی در مورد برخی اعضای کابینه و شخص خودش در وزارت خارجه را شایعه دانست و گفت: زمانی که رئیس جمهور فرد یا افرادی را برای تصدی برخی پست های کابینه به مجلس معرفی کرد و آنها رای اعتماد کسب کردند آن زمان افراد در سنگرهای تعیین شده خدمت رسانی می کنند.