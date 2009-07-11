آمل قهرمان پاورکیک بوکسینگ مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که شامگاه جمعه در سالن بوکس شهرستان آمل برگزار شد، تیم آمل در هر سه رده سنی نوجوانان، جوانان وبزرگسالان قهرمان شد، تیم ساری در جای دوم قرار گرفت و تیم های سرخرود و محمودآباد به طور مشترک سوم شدند.

مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در این مسابقات 70 ورزشکار در قالب 11 تیم از شهرهای مازندران باهم رقابت کردند.

مهدی رئیسی افزود: ورزشکاران در این مسابقات در هر سه رده سنی در 10 وزن بر روی رینگ حاضر شدند.

وی تصریح کرد: حضور سعید حسینی نایب قهرمان جوانان جهان، ابراهیم پرکار و علیرضا صفاآرا از قهرمانان کشور و رقابت با حریفان در این مسابقات سطح کیفی مسابقات را افزایش داده بود.

مسئول برگزاری این مسابقات با بیان اینکه از این مسابقات یک روزه استقبال خوبی شده بود، اظهار داشت: تیم های شرکت کننده در این مسابقات هم در سطح آمادگی خوبی به سر می بردند.

رئیسی با بیان اینک نفرات برتر هر وزن به عضویت تیم منتخب مازندران در خواهند آمد، افزود: تیم منتخب پاورکیک بوکسینگ مازندران در مسابقات قهرمانی کشور در این رشته که مهرماه در تهران برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

وی اضافه کرد: این مسابقات با عنوان گرامیداشت یاد وخاطره سرداران و هزار شهید شهرستان آمل هم مزین شده بود.