سه میلیارد ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجائی قزوین تولید شد

محمدحسن پورولی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید رجائی قزوین با تولید سه میلیارد و 300 میلیون کیلو وات ساعت انرژی خالص در سه ماهه نخست سال‌ جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 15 درصد افزایش تولید داشته ‌است.

وی افزود: این نیروگاه با در اختیار داشتن چهار واحد بخار 250 مگاواتی و سه ماژول سیکل ترکیبی، در مجموع دو هزار و 40 مگاوات قدرت نامی تولید دارد که بر همین اساس در سه ماهه نخست سال‌ جاری معادل سه میلیارد و 300 میلیون کیلو وات ساعت انرژی خالص تولید و به شبکه سراسری برق تحویل داده ‌است که مقایسه این میزان انرژی تولیدی با سه ماهه نخست سال 87 نشانگر 15 درصد رشد در تولید انرژی خالص است.

پورولی یادآورشد: میزان آمادگی تولید واحدها در نیروگاه شهید رجایی قزوین نیز در این مدت 12 درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد یافته است.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین افزایش 1.3 درصدی رشد راندمان واحدها که به مرز 40.97 درصد رسیده از دیگر شاخص‌های مثبت عملکرد واحدهای تولید برق نیروگاه شهید رجائی است.

پورولی افزود: ضریب خروج اضطراری واحدها در سه ماهه نخست سال 88 به میزان نیم درصد گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل نشان از بهبود 100 درصدی در راندمان واحدها دارد.

به گفته مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی قزوین نخستین واحد تولید انرژی نیروگاه شهید رجایی در سال 71 به بهره‌برداری رسید و از آن تاریخ تاکنون تولید در واحدهای این نیروگاه همه ساله روند صعودی داشته و در سه ماهه اول سال‌ جاری نیز تلاش گروه‌های بهره‌برداری، تعمیرات و نظارت مهندسی سبب شد نصاب جدیدی برای تولید بهاری این نیروگاه که در زمره بزرگ‌ترین نیروگاه‌های کشور است به ثبت برسد.