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۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۳

مراکز اطلاع رسانی گردشگری در مبادی ورودی گیلان فعال است

مراکز اطلاع رسانی گردشگری در مبادی ورودی گیلان فعال است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان از فعالیت چهار مرکز اطلاع رسانی گردشگری در مبادی ورودی استان خبر داد.

محمد حسین مهدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این مراکز در آستارا، چابکسر، لوشان و رشت قرار دارند و تمامی اطلاعات مربوط به جاذبه های تاریخی، اقامتی و پذیرایی استان را در اختیار گردشگران قرار می دهند.

وی عنوان کرد: علاوه بر مراکز اطلاع رسانی سایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به آدرس www.gchto.ir آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز به گردشگران و مسافران است.

رئیس میراث فرهنگی گیلان با اعلام اینکه یک هزار و 200 مورد نظارت برخدمات تاسیسات گردشگری استان انجام شده است، افزود: به ازای تمام مراکز اقامتی حدود سه مرحله بازید انجام شده است.

وی همچنین از آموزش 88 نفر از جوانان گیلانی در رشته های مختلف صنایع دستی طی سه ماهه نخست امسال در استان خبرداد و بیان داشت: این افراد در سه رشته صنایع دستی شامل گلیم، معرق و تراش سنگ تحت آموزش قرار گرفته و با شیوه تولید دست ساخته های بومی و محلی آشنا شدند.

مهدی پور توسعه و ترویج صنایع دستی استان را از مهمترین هدفهای اجرای طرحهای آموزشی اعلام کرد و اظهارداشت: در این مدت  یکصد و هشت کارت شناسایی در رشته های گلیم، قالی، منبت و مروار بافی، معرق، چادرشب، رشته دوزی برای هنر جویان آموزش دیده صادر شده است.

رئیس میراث فرهنگی گیلان ادامه داد: هنرمندان گیلانی از ابتدای امسال تاکنون نمونه های از دست ساخته های خود را در 60 ایستگاه و هفت نمایشگاه عرضه کرده اند.
کد مطلب 909588

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