بزرگترین کشتی کانتینری جهان در بندر شهید رجایی پهلو گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کشتی MSC BEATRICE با ظرفیت 14 هزار TEU کانتینر، ارتفاع 370 متر طول، 51 متر عرض و تحت مالکیت خطوط کشتیرانی مدیترانه به عنوان بزرگترین کشتی کانتینری ثبت شده در جهان، شامگاه روز جمعه به لنگرگاه بندرشهید رجائی وارد شد.

عملیات تخلیه و بارگیری این کشتی غول پیکر بلافاصله پس از پهلوگیری در ترمینال کانتینر شماره 2 بندرشهید رجایی آغاز شد.

مبدا حرکت کشتی MSC BEATRICE بنادر شمالی اروپا و مقصد نهایی آن بنادر شرق دور (چین و سنگاپور است و حجم عملیات آن در بندرعباس بالغ بر 5500 واحد کانتینر است.

خط کشتیرانی مدیترانه که نمایندگی آن را در ایران شرکت "فروغ دریا" بر عهده دارد، دومین شرکت کشتیرانی بزرگ جهان است که 421 فروند کشتی را که عمده آنها در حوزه حمل و نقل کانتینری فعال هستند، در تملک خود دارد.