سهم مالیاتهای مستقیم در گیلان 62 درصد است

ابوالقاسم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سهم مالیاتهای غیر مستقیم و سایر دستگاهها جمعا 38 درصد معادل 680 میلیارد ریال است.

وی عنوان کرد: در بحث مالیاتهای مستقیم، سهم کارکنان دولت طبعا با توجه به اینکه مالیاتشان با فوریت بدون اینکه هزینه ای متحمل شود دستگاه ودولت به موقع وصول می کند و همچنین بخش شرکتهای خصوصی، منابع تولیدی بخش خصوصی، مشاغل آزاد و کسبه نیز سهم قابل توجهی را دارند.

رئیس اقتصاد و دارایی گیلان بیان داشت: مالیاتهای غیر مستقیم شامل مالیات بنزین، سیگار، حقوق ثبتی و... است از طریق دستگاههای متولی وصول می شوند.

وی گفت: مالیات سایر دستگاهها شامل جرائم رانندگی و هردستگاهی که مجوزی صادر و حقوقی را از مردم دریافت می کند این حقوق دریافتی مستقیم به خزانه واریز می شود و جزو درآمدهای استان است.

وی با اعلام اینکه هزینه های کل استان گیلان در دو بخش عمرانی و جاری است، بیان داشت: پارسال سه هزار و 100 میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی استان پرداخت شده است.

نوری اعلام کرد: این رقم نسبت به پرداخت در سال 86 حدود 72 درصد رشد داشته یعنی در سال 86 یک هزار و 760میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی همچنین به اعتبارات هزینه ای استان اشاره کرد و اظهارداشت: اعتبارات هزینه ای بخشی شامل پرداخت حقوق کارکنان دولت و هزینه های جاری دستگاهها که در مجموع سه هزار و 600 میلیارد ریال است که با احتساب سه هزار و 100 میلیارد ریال شش هزار و 700 میلیارد ریال در سال 87 پرداختی خزانه استان به دستگاههای دولتی برای هزینه های عمرانی و هزینه های جاری دستگاهها بوده است.