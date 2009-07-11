سهم مالیاتهای مستقیم در گیلان 62 درصد است

ابوالقاسم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سهم مالیاتهای غیر مستقیم و سایر دستگاهها جمعا 38 درصد معادل 680 میلیارد ریال است.
وی عنوان کرد: در بحث مالیاتهای مستقیم، سهم کارکنان دولت طبعا با توجه به اینکه مالیاتشان با فوریت بدون اینکه هزینه ای متحمل شود دستگاه ودولت به موقع وصول می کند و همچنین بخش شرکتهای خصوصی، منابع تولیدی بخش خصوصی، مشاغل آزاد و کسبه نیز سهم قابل توجهی را دارند.
رئیس اقتصاد و دارایی گیلان بیان داشت: مالیاتهای غیر مستقیم شامل مالیات بنزین، سیگار، حقوق ثبتی و... است از طریق دستگاههای متولی وصول می شوند.
وی گفت: مالیات سایر دستگاهها شامل جرائم رانندگی و هردستگاهی که مجوزی صادر و حقوقی را از مردم دریافت می کند این حقوق دریافتی مستقیم به خزانه واریز می شود و جزو درآمدهای استان است.
وی با اعلام اینکه هزینه های کل استان گیلان در دو بخش عمرانی و جاری است، بیان داشت: پارسال سه هزار و 100 میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی استان پرداخت شده است.
نوری اعلام کرد: این رقم نسبت به پرداخت در سال 86 حدود 72 درصد رشد داشته یعنی در سال 86 یک هزار و 760میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی همچنین به اعتبارات هزینه ای استان اشاره کرد و اظهارداشت: اعتبارات هزینه ای بخشی شامل پرداخت حقوق کارکنان دولت و هزینه های جاری دستگاهها که در مجموع سه هزار و 600 میلیارد ریال است که با احتساب سه هزار و 100 میلیارد ریال شش هزار و 700 میلیارد ریال در سال 87 پرداختی خزانه استان به دستگاههای دولتی برای هزینه های عمرانی و هزینه های جاری دستگاهها بوده است.
رئیس اقتصاد و دارایی گیلان ادامه داد: در مقابل دریافتیهای که از بابت درآمدهای مالیاتی و همچنین سایر در آمدها از قبیل جرائم رانندگی، حقوق ثبتی و...دریافت شده است یک هزار و 790میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ حدود 71 درصد سهم درآمدهای مالیاتی است و بقیه سهم سایر دستگاهها که متولی وصول حقوق دولتند می باشد.
نوری با اعلام اینکه 30 درصد هزینه های استان از محل درآمدهای استانی تامین می شود، افزود: استان گیلان با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای که در بخشهای مختلف دارد اگر به فعل برسد و مورد بهره برداری قرارگیرد قطعا موجب به وجود آمدن پایه های مالیاتی بسیاری خواهد بود و نیاز نیست هر ساله منابع مالیاتی که در دست داریم افزایش یابند.
وی گفت: اگر ظرفیتهای استان مورد بهره برداری قرار گیرد حدود 70 تا 80 درصد بدون اینکه فشاری به فردی یا اقشاری از جامعه وارد شود می توانند در پرداخت مالیات و سهیم شدن در عمران، آبادانی و هزینه های استان با هم مشارکت داشته باشند.
رئیس اقصاد و دارایی گیلان گفت: بیشترین درصد درآمدهای استان گیلان از طریق مالیاتهای غیرمستقیم تامین می شود چون هنوز درابتدای راه بوده و به تدریج به سمت مالیاتهای غیر مستقیم که با کمترین هزینه وصول می شوند حرکت می کنیم و به زمان نیاز داریم.
وی عنوان کرد: همچنین قوانین در این رابطه اصلاح شده و نیازمند ساز و کارهای دیگری است تا به آن اهدافی که با دریافت مالیات با کمترین حدی که مطلوبیت برای جامعه و اقتصاد کشور داشته باشد، رسید.
نوری با اعلام اینکه مشارکت و پایبندی مردم در خصوص مالیات یکی از ملاکهای توسعه یافتگی در دنیای معاصر است، ادامه داد: بر اساس تئوریهای اقتصادی، دولتی از نظر عملکرد اقتصادی موفق است که بتواند بیشترین نیازهای مالی خود را از طریق دریافت انواع مالیات از فعالان اقتصادی به ویژه بنگاههای اقتصادی تهیه کند.
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