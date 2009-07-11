13 نمایشگاه تخصصی در گلستان برگزار می شود

فرهاد کقایی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد تاکنون سه نمایشگاه شامل، پنجمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاهان زینتی، دارویی، باغبانی و تجهیزات و صنایع وابسته، هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور و هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و تاسیسات در استان برگزار شد.

وی اظهار داشت: چهارمین نمایشگاه فروش پاییزه، سومین نمایشگاه تخصصی کاشی، سرامیک و چینی آلات بهداشتی، دومین نمایشگاه تخصصی خودرو، تجهیزات و قطعات یدکی و چهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی از دیگر نمایشگاه هایی است که سال جاری برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: ششمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی، ادوات، تجهیزات و صنایع وابسته، هشتمین نمایشگاه لوازم خانگی، صوتی و تصویری، پنجمین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع وابسته از دیگر نمایشگاه ها است.

به گفته کفایی مقدم، هفتمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، الکترونیک، مخابرات، IT، اتوماسیون صنعتی و اداری، سومین نمایشگاه کالای خانگی و بازرگانی و پنجمین نمایشگاه فروش بهاره از دیگر نمایشگاه هایی است براساس تقویم نمایشگاهی برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی گلستان میزان استقبال شهروندان و هم استانی ها را از نمایشگاه هایی که تاکنون در استان برگزار شد، مطلوب توصیف کرد.