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۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۹:۵۹

موفقیت محققان پارک فناوری یزد/

طراحی سیستم کنترل هوشمند برای کنترل وسایل متحرک در کشور

طراحی سیستم کنترل هوشمند برای کنترل وسایل متحرک در کشور

پژوهشگران پارک فناوری یزد موفق به طراحی و ساخت سیستم کنترل هوشمند چند منظوره شدند که با استفاده از آن می توان هر وسیله متحرکی را کنترل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن و احسان طالحی از اعضای مرکز نوآوری پارک فناوری یزد موفق به ساخت و ثبت اختراع سیستم کنترل هوشمند چند منظوره شدند. با استفاده از این سیستم می توان هر وسیله متحرکی را کنترل کرد.

طالحی در این باره گفت: از مشخصات این طرح می توان به  برد نامحدود، ضریب امنیتی بالا و غیر قابل نفوذ بودن این سیستم اشاره کرد. 

وی با تاکید بر اینکه با این سیستم می توان هر وسیله متحرکی را به طور دقیق و لحظه ای کنترل کرد ادامه داد: این سیستم مکمل مناسبی برای پهپادهای کنونی است از این رو می توان در صنایع هوایی به کار برد.

به گفته وی این طرح به شماره 58560 در تاریخ 9/2/88 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. 

کد مطلب 909608

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