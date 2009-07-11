طراحی سیستم کنترل هوشمند برای کنترل وسایل متحرک در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن و احسان طالحی از اعضای مرکز نوآوری پارک فناوری یزد موفق به ساخت و ثبت اختراع سیستم کنترل هوشمند چند منظوره شدند. با استفاده از این سیستم می توان هر وسیله متحرکی را کنترل کرد.

طالحی در این باره گفت: از مشخصات این طرح می توان به برد نامحدود، ضریب امنیتی بالا و غیر قابل نفوذ بودن این سیستم اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه با این سیستم می توان هر وسیله متحرکی را به طور دقیق و لحظه ای کنترل کرد ادامه داد: این سیستم مکمل مناسبی برای پهپادهای کنونی است از این رو می توان در صنایع هوایی به کار برد.

به گفته وی این طرح به شماره 58560 در تاریخ 9/2/88 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.